Si rompe un cavo dell’alta tensione a Ovada: nessun ferito ma alcuni cali di corrente in città

OVADA – Intorno alle 18.30 i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti in zona Santa Lucia per la rottura di un cavo dell’alta tensione. La strada del Termo è stata quindi chiusa al traffico per permettere ai tecnici di Terna di intervenire. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Ovada. Per fortuna la rottura del cavo non ha comportato feriti o gravi conseguenze. In alcune zone di Ovada e in Valle Stura, però, sono stati segnalati problemi di cali di tensione.