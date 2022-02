“Ci siamo rotti i polmoni”. La petizione di Legambiente contro lo smog

PIEMONTE – Il nome è di quelli forti, che gioca con un doppio senso abbastanza chiaro. “Ci siamo rotti i polmoni. No allo smog“, è il titolo della raccolta firme online lanciata da Legambiente per chiedere al Governo “risposte urgenti nella lotta allo smog, a partire dagli interventi sulla mobilità e l’uso dello spazio pubblico e della strada“. Basti pensare che l’inquinamento atmosferico causa ogni anno in Italia più di 50mila morti, oltre a contribuire a indebolire irrimediabilmente la salute dei cittadini.

È infatti notizia dei giorni scorsi che Alessandria è la città più inquinata in Italia per PM10. A rivelarlo è stata la stessa associazione ambientalista nel report Mal’Aria. Una situazione drammatica per la città capoluogo di provincia che nel 2022 ha visto già due volte entrare in area arancione a causa dello sforamento dei parametri legati allo smog.

Anche per questo il segretario cittadino del Pd, pur consapevole della difficoltà della situazione geografica e industriale di Alessandria, ha proposta un blocco permanente del traffico nelle zone del centro cittadino oltre al divieto di parcheggio nelle due principali piazze: piazza Garibaldi e Libertà.