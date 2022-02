PIEMONTE – Ancora un cambio di rotta sul fronte tamponi in ambito scolastico. Da lunedì 7 febbraio per elementari, medie e superiori sarà infatti necessaria la ricetta medica per effettuare un test per accertare la positività o la negatività al Covid-19. Per nidi e materne, al contrario, continuerà a essere sufficiente l’autocertificazione.

Le nuove disposizioni del Governo per la gestione dei contagi in ambito scolastico prevedono infatti che la gratuità dei tamponi antigenici eseguiti in farmacia o nelle strutture private autorizzate per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori sia subordinata alla ricetta medica. Cade quindi la possibilità di autocertificazione, introdotta dalla Regione e che sino a oggi era stato il modo più semplice per ricevere gratis il tampone in età pediatrica.

Per quanto riguarda invece i contatti scolastici nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, quindi per i bambini tra 0 e 6 anni, continuerà a essere sufficiente l’autocertificazione, insieme a copia della carta di identità, senza necessità di ricetta medica.

“La Regione Piemonte aveva introdotto l’autocertificazione per rendere meno complessa la gestione dei tamponi di ambito scolastico, sia per le famiglie sia per i medici e il sistema sanitario, ma dobbiamo necessariamente attenerci alle nuove disposizioni nazionali. In tutti i casi in cui abbiamo possibilità di autonomia continueremo invece con l’uso della sola autocertificazione in modo da velocizzare per tutti le procedure”, hanno spiegato il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Basterà sempre l’autocertificazione, senza necessità di ricetta medica, anche nel caso dei tamponi gratuiti in farmacia per l’uscita dall’isolamento dei soggetti positivi e in generale per l’uscita dalla quarantena di ambito extra scolastico. In questi casi insieme all’autocertificazione sarà sempre necessario mostrare in farmacia anche l’*sms ricevuto dalla Regione* con il numero del provvedimento contumaciale.

Resta sempre valida per tutti i cittadini anche la possibilità, sia nel caso degli isolamenti che delle quarantene di ambito scolastico ed extra scolastico, di effettuare il tampone gratuito presso il proprio medico di famiglia o pediatra, oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici.