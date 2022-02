Il santo del giorno del 7 febbraio è San Riccardo d’Inghilterra

RADIOGOLD – Il 7 febbraio il santo del giorno è San Riccardo d’Inghilterra. Vissuto a cavallo tra il VII e l’VIII secolo dopo Cristo, la tradizione lo vuole sovrano d’Inghilterra. In realtà è più probabile che egli fosse un nobile inglese della regione del Wessex.

Il santo si era diretto a Roma come pellegrino insieme ai figli Villibaldo e Vunibaldo, anche loro poi venerati come santi soprattutto in Gran Bretagna. Una volta attraversata la Manica, seguirono il corso della Senna sino a Rouen per proseguire poi verso l’Italia. Il lungo e faticoso pellegrinaggio non si concluse nel migliore dei modi dato che San Riccardo morì nel 722 mentre si trovava a Lucca. Nella città toscana viene ancora oggi conservato il sui corpo.