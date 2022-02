Quasi 200 vaccinazioni nell’Open Day per le donne in gravidanza o allattamento: 60 ad Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono state oltre 190 le donne in gravidanza o in fase di allattamento di tutto il Piemonte che hanno aderito al primo Open Day di vaccinazione interamente dedicato a loro e fissato nella data di oggi, domenica 6 gennaio 2022.

Tra queste, 46 a Torino (23 all’ospedale Sant’Anna, 12 all’ospedale Mauriziano, 11 all’ospedale San Giovanni Bosco), 11 all’ospedale di Rivoli, 9 all’ospedale di Pinerolo, 17 nei centri dell’Asl TO4, 3 al consultorio familiare di Chieri, 4 all’ospedale di Cuneo, 4 nei centri dell’Asl Cn1, 6 all’ospedale di Verduno, 10 all’ospedale di Novara, 12 all’ospedale di Borgomanero, 3 all’ospedale di Asti, 1 all’ospedale di Ponderano (Biella), 5 negli ospedale dell’Asl Vercelli, 4 al Teatro Maggiore di Verbania. A questi dati si devono aggiungere le 60 vaccinazioni effettuate ieri all’ospedale di Alessandria che ha anticipato di un giorno l’Open Day.

La Regione aveva chiesto alle aziende sanitarie di organizzare questa giornata sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità, che raccomandano la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro. In ogni centro erano presenti esperti e ginecologi che hanno fornito tutte le informazioni per rassicurare chi aspetta un bambino o è in fase di allattamento e desiderava ricevere il vaccino. Il prossimo appuntamento sarà il 6 marzo.