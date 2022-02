Violente raffiche di vento anche in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche in provincia di Alessandria il vento sta creando problemi per la forza con cui soffia, sebbene al momento non siano stati segnalati problemi particolari. Le raffiche al momento (ore 15) hanno raggiunto i 63 Km/h alle 14 nella stazione di Lobbi, per arrivare ai 76 Km/h nella stazione di Sardigliano e 76.3 Km/h a Capanne di Cosola.

La situazione è più problematica ancora in Liguria dove vengono segnalate raffiche fino a 102.06 Km/h nella stazione di Tanadorso a Ronco Scrivia. Autostrade per l’Italia raccomanda prudenza lungo i tratti tra Piemonte e Liguria a causa del forte vento che sta causando problemi in particolare ai veicoli telonati.