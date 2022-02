Morosità incolpevole: ad Alessandria prorogato al 31 marzo l’accesso ai contributi

ALESSANDRIA – Ad Alessandria è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 la scadenza del bando per l’attribuzione di contributi agli inquilini in condizione di morosità incolpevole. La platea dei beneficiari è stata allargata anche a coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, a causa della crisi economica conseguente alla pandemia hanno subito una perdita reddituale che non consente loro di provvedere al pagamento dell’affitto. I contributi per il sostegno alla locazione di cui possono beneficiare i cittadini di Alessandria titolari di un contratto d’affitto ammontano a circa 850 mila euro, relativi a due bandi distinti. L’ufficio ‘Sportello Casa’ del Comune ha già ricevuto oltre 600 domande riguardanti il bando rivolto a chi nel corso del 2021 ha pagato regolarmente il canone di locazione, bando scaduto il 31 dicembre scorso. È invece ancora possibile fare richiesta per il contributo previsto da questo secondo bando. Possono quindi ancora presentare domanda:

– tutti i conduttori di alloggi, residenti ad Alessandria che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

– tutti i conduttori di alloggi, residenti ad Alessandria, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, che si trovino in condizione di morosità incolpevole ovvero nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per la famiglia il possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta indicata dall’Istat per l’anno in corso. Le domande devono essere presentate, attraverso il servizio on-line del Comune di Alessandria con l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), corredate dalla documentazione richiesta.

Per l’invio delle domande ci si avvale dell’importante collaborazione delle Organizzazioni sindacali degli inquilini: SUNIA, Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari; UNIAT, Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio; SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio, già attive e presenti, insieme alle organizzazioni rappresentative dei proprietari, nella Commissione comunale per l’emergenza abitativa e tra le parti sottoscrittrici del rinnovato Accordo Territoriale per il territorio del Comune di Alessandria.

Tutti i dettagli si trovano sul portale del Comune di Alessandria al link:

https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4225

https://www.comune.alessandria.it/servizi/casa-e-politiche-sociali/sportello-casa

Per informazioni è possibile rivolgersi, il lunedì e il mercoledì, allo 0131-515161 (il numero telefonico indicato sul bando non è più attivo), oppure scrivere a [email protected].