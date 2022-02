PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I reati ambientali non si fermano davanti a niente. Né alla pandemia in atto (con le conseguenti restrizioni agli spostamenti), né tantomeno a multe e divieti. È quanto emerge nel report sulle Ecomafie 2020 targato da Legambiente. I dati dell’associazione ambientalista, infatti, parlano di una crescita dei reati ambientali in quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Si parla in particolare di 16.262 reati contro l’ambiente nel 2020, pari al 46,6% del totale nazionale.

Il Piemonte si colloca al nono posto nella classifica generale nazionale. Ma si entra nel dettaglio dell’illegalità sull’abbandono e ciclo dei rifiuti la nostra Regione scala diverse posizioni. Ad esempio nella classifica dell’attività operativa in applicazione della l. 68/2015 sui reati ambientali il Piemonte si classifica quinto con 63 reati registrati, con 126 persone giuridiche denunciate e 47 persone denunciate. È invece un ottavo posto quello che il territorio porta a casa sulla corruzione ambientale con 14 inchieste, il 3,6% sul totale nazionale, con 48 persone arrestate, 32 denunciate e 35 sequestri effettuati. La Valle d’Aosta si classifica 14 con 4 inchieste, 1% del totale nazionale, 20 persone arrestate, 23 denunciate e 23 sequestri effettuati. Passando alla classifica regionale dell’illegalità del ciclo dei rifiuti nel 2020 il Piemonte si aggiudica una triste quinta posizione in classifica con 569 reati accertati, il 6,8% del totale nazionale, con 524 denunce, 148 sequestri, ma nessun arresto.

Nella classifica regionale degli incendi dolosi, colposi, generici in Italia nel 2020 il Piemonte si piazza decima con 142 reati, il 3,4 % del totale nazionale, con 36 denunce e 4 sequestri. La Valle d’Aosta chiude la classifica con 5 reati e lo 0,1% del totale nazionale. Nella classifica provinciale degli incendi del 2020 emerge Torino al 18 posto con 63 reati. La classifica regionale dell’illegalità contro la fauna nel 2020 colloca il Piemonte al sedicesimo posto con 126 reati, 99 persone denunciate e 73 sequestri.

E in provincia di Alessandria? Entrando nello specifico sul territorio alessandrino per quanto riguarda l’illegalità dei rifiuti siamo a 16 reati nell’ultimo anno, 12 persone denunciate, nessuna persona giuridica arrestata e 3 sequestri. Per il ciclo illegale del cemento siamo al 2020 a 9 reati, 17 persone denunciate, nessuna persona giuridica arrestata e nessun sequestro. L’Alessandrino per la prima classifica si piazza in penultima posizione, alle spalle di Biella. Cuneo, Asti e Torino sono i territori con i maggiori reati. Penultima posizione a livello regionale anche per la classifica legata al ciclo illegale del cemento con i reati maggiori nei territori delle province di Cuneo, Asti e Torino.