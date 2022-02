Da lunedì nuove piante in via Cavour davanti all’Università: i lavori dureranno cinque giorni

ALESSANDRIA – Da lunedì ad Alessandria inizieranno i lavori di sostituzione delle piante di fronte all’accesso dell’Università del Piemonte Orientale, in via Cavour. Come ha riferito l’assessorato ai Lavori Pubblici le operazioni termineranno con tutta probabilità venerdì 18 febbraio.

Saranno rimosse le 11 griglie di ghisa di protezione e saranno abbattute le sei piante inferiori ai 10 metri oggi presenti nel tratto di via Cavour tra via Mondovì e corso Cento Cannoni. Prevista anche la rimozione della ceppaia nella piazzetta all’incrocio tra via Cavour e via Lodi.

Le undici nuove piantumazioni riguarderanno 5 ligustri e 6 arbusti photinia, oltre a un albero per la piazzetta all’incrocio con via Lodi, una Lagerstroemia indica. Saranno inoltre sostituiti gli irrigatori.