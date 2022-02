Vaccino ai bambini 5-11 anni: il 19 febbraio open day informativi per le famiglie

PIEMONTE – La prossima settimana saranno comunicati gli hub piemontesi dove, sabato 19 febbraio, saranno programmati degli open day informativi sul vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile contestualmente anche vaccinare i propri bambini, senza prenotazione. Oggi in Regione Piemonte si sono svolti gli incontri con i rappresentanti dei pediatri e dell’Ufficio scolastico regionale, che insieme alle Asl del territorio organizzeranno un ciclo di iniziative per accompagnare le famiglie.

I genitori troveranno ad accoglierli i pediatri e gli esperti che potranno fornire loro tutte le informazioni sulla vaccinazione per i più piccoli e rispondere alle loro domande. Sarà possibile contestualmente anche vaccinare i propri bambini. Nelle prossime settimane su tutto il territorio, in collaborazione con il sistema scolastico, verranno organizzati per le famiglie anche degli incontri di persona o da remoto con i pediatri e gli esperti che anche in questo caso potranno fornire tutte informazioni utili a rassicurare i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli. Verrà predisposto, inoltre, del materiale informativo da diffondere attraverso le scuole e gli ambulatori pediatrici, ma anche attraverso i canali tradizionali di comunicazione sul web o via smartphone.

L’Unità di crisi oggi ha fatto anche il punto con i Sisp sui primi giorni di applicazione della nuova normativa che riguarda le quarantene e le autosorveglianze per la gestione del contagio a scuola, a cui ha preso parte anche un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale così da confrontarsi sulle eventuali criticità e raccogliere una fotografia aggiornata dei provvedimenti contumaciali attivi sul territorio (verrà diffusa a inizio della prossima settimana, come di consueto il martedì).

FOCUS VACCINAZIONE STUDENTI 5-11 ANNI

Sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni, 40.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono quindi 207.000 i 5-11 enni attualmente vaccinabili. Al momento hanno aderito in 87.000 e di questi 65.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa il 75% degli aderenti).

Tutti gli aderenti nella fascia 5-11 anni hanno già la convocazione (l’adesione va manifestata sul portale www.IlPiemontetivaccina.it o al proprio pediatra se vaccinatore).

Nel caso di bambini o ragazzi in isolamento o quarantena che in questi giorni non possono presentarsi agli appuntamenti previsti, la Regione riprogramma la somministrazione del vaccino immediatamente non appena usciti dal provvedimento contumaciale.

FOCUS VACCINAZIONE STUDENTI 12-19 ANNI

Sulla platea complessiva di 313.000 studenti dai 12 ai 19 anni, 18.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi.

Sono quindi 295.000 i 12-19enni attualmente vaccinabili e tra loro 264.000 hanno già aderito alla campagna, ovvero l’89,5%. Di questi, oltre 259.000 hanno ricevuto la prima dose (il 98,1% degli aderenti e l’87,8% della platea vaccinabile). Sono invece oltre 251.000 i giovani che hanno completato il ciclo (95% degli aderenti e 85% della platea vaccinabile).

Per incentivare la vaccinazione per le prime dosi di tutti gli over 12 è previsto l’accesso diretto in qualsiasi hub del Piemonte.

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in diminuzione per la seconda volta: si conferma la tendenza della scorsa settimana. Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è di 1475.7 (-43,8%), con il calo più consistente. Nella fascia tra i 6 ed 10 anni si attesta a 2502.9 (- 41,5%). La fascia 3-5 anni registra un’incidenza di 2019.6 casi (-37.7%). Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è di 2138.2 (- 37,6%). Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 1254.7 (- 32,4%).

