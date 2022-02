Sequenziamento acque reflue: la variante Omicron resta dominante in tutto il Piemonte

PIEMONTE – Non ci sono grosse novità dagli studi sul sequenziamento delle acque reflue eseguiti da Arpa Piemonte. Il monitoraggio settimanale della diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione piemontese, attraverso il campionamento e l’analisi delle acque di scarico urbane non depurate che contengono materiale genetico del virus espulso con le feci umane, evidenzia che la variante Omicron è quella che resta dominante in tutta la regione.

Gli esiti riferiti ai campioni dell’ultima settimana, prelevati il 31 gennaio scorso nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, evidenziano ancora una volta la dominanza della variante Omicron. Allo stato attuale esistono tre sottovarianti: BA.1.1, BA.2 e BA.3. Fino ad oggi nelle analisi delle acque reflue non si rilevano mutazioni specifiche per la variante IHU.