Una laurea honoris per Matteo, c’è l’apertura dell’Università: “Valutiamo come meglio ricordarlo”

POZZOLO FORMIGARO – “L’Università è assolutamente propensa a ricordare nel miglior modo possibile uno dei suoi alunni“. L’apertura arriva da Leonardo Marchese, direttore di Dipartimento del Disit. Difficile però capire quando e sé Matteo Cairo, il 21enne iscritto al corso di Laurea in Chimica e mancato a inizio febbraio dopo una lunga malattia, potrà ricevere una laurea honoris causa post mortem come richiedono i quasi tremila firmatari della petizione lanciata su change.org.

“C’è un iter giuridico da seguire ma siamo certi di poter ricordare Matteo in qualche modo“, aggiunge Marchese. Questo perché in casi simili le lauree honoris dopo la scomparsa dello studente si danno quando mancano pochissimi esami alla laurea (circa due o tre) ma soprattutto quando manca unicamente la discussione della tesi. “Nella giornata di ieri il consiglio del Corso di Studi in Chimica ha tenuto una consultazione e all’unanimità ha stabilito di dare un riconoscimento al ragazzo, anche sull’onda emotiva di questa tragica e prematura scomparsa“.

L’Università adesso dovrà valutare nei fatti la carriera universitaria del giovane, capire quale sia l’iter burocratico e giuridico da seguire. Nei prossimi giorni sono comunque potrebbero arrivare le prime importanti novità per un riconoscimento a Matteo Cairo.