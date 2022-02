Da oggi stop all’uso delle mascherine all’aperto: le nuove regole

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da venerdì 11 febbraio entra in vigore lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto. A sancirlo l’ordinanza firmata dal ministero della Salute, Roberto Speranza. Un altro passo avanti verso la normalità ma con delle regole precise. Questo perché sino a nuovo ordine i dispositivi di protezione delle vie aeree dovranno essere comunque portati con sé e indossati in caso di assembramenti oltre che in tutti i luoghi pubblici al chiuso.

“Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass“, ha spiegato Andrea Costa a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Costa ha poi spinto sulle vaccinazioni: “Dobbiamo completare le terze dosi perché proteggono di più dalla malattia grave. Ci sono ancora 12 milioni di terze dosi da somministrare“.