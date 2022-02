Immaginare di nuovo un palcoscenico con chi fa teatro qui da noi

ALESSANDRIA – Un circolo per dirsi culturale deve essere legato alla sua città e a ciò che essa propone. E’ ciò che fa Visioni 47 (in via Trotti 47), una delle realtà più interessanti di Alessandria, che crea una trasversalità tra cinema, arte, letteratura e teatro. Visioni, nelle intenzioni di Salvatore Coluccio, già organizzatore di importanti concerti in città e ideatore della mostra mercato Vinile Alessandria, e di Roberto Lasagna, direttore del Festival Adelio Ferrero di Cinema e Critica, non si limita ad essere luogo di mostre, presentazioni di libri ed eventi, ma vuole creare connessioni e aperture. In questo clima di partecipazione e sostegno al fermento culturale cittadino, ieri, giovedì 10 febbraio, si è tenuto, con la presenza dell’assessore Cherima Fteita, il primo dei cinque incontri di Ri_immagina_un palcoscenico, legati alla stagione teatrale 2022, organizzata dal Comune e dal circuito Piemonte dal Vivo al Teatro Alessandrino. Gli appuntamenti, organizzati dall’Amministrazione Comunale di Alessandria e dal “Festival Adelio Ferrero cinema e critica” sono programmati alcuni giorni prima di ognuno degli spettacoli in cartellone, che saranno spunto per conversare con esponenti locali del teatro e dello spettacolo. Lo spirito è quello ben descritto nell’intervento video del direttore di Piemonte dal Vivo Matteo Negrin, che ha parlato del Teatro come di “una comunità, dove gli spettatori, prima di essere tali, sono cittadini” e come di “un momento di socialità e sensibilità aumentata”.

Ieri, in occasione della presentazione di “Sogno di una notte di mezza estate”, in scena all’Alessandrino il 17 febbraio, il primo ospite di “Ri_immagina_un palcoscenico” è stato Michele Puleio, intervistato da Roberto Lasagna. L’attore alessandrino compare nel cast della commedia shakespeariana nei panni di due protagonisti: il giovane innamorato Demetrio e l’artigiano Robin Starveling. L’allestimento è firmato dalla regia di Jurij Ferrini, ha debuttato in estate al festival di Borgio Verezzi ed ora è in tournée nazionale. In scena, oltre allo stesso Ferrini e a Michele Puleio, Paolo Arlenghi, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Chiara Mercurio, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Rebecca Rossetti. Da Ferrini ho imparato “il lavoro artigianale che sta dietro il mestiere di attore”, racconta Puleio e scherza sul suo amore-odio per il regista-insegnante. Parla con ammirazione di come Ferrini riesce a fare suoi i versi shakespeariani, in un testo tratto da ben tre diverse traduzioni degli endecasillabi originali, e il suo entusiasmo è contagioso, trasmette il desiderio di Teatro fatto bene.

Puleio, come tanti attori della nostra zona, ha iniziato il suo percorso nell’importante realtà locale della scuola dei Pochi per poi essere notato dal regista Daniel Gol. Sorride e sembra quasi ancora non credere di aver girato il mondo giovanissimo vivendo di teatro, in una tournée che lo ha portato, un mese dopo aver conosciuto Gol, prima in Cina e poi ovunque. Poi il diploma alla Shakespeare School di Jurij Ferrini e poi la parte da protagonista nella seguitissima serie web “Su Marte non c’è il mare”. Nel suo percorso ha fondato con Luca Zilovich, a sua volta autore, regista e attore, il Collettivo Teatrale Officine Gorilla, che ha al suo attivo ben tre produzioni originali, tra cui Blasé, attualmente in scena, e, sempre con Zilovich, collabora con Commedia Community, che organizza una stagione modulata sui due teatri di Arquata e di Gavi. “Il teatro deve sempre parlare al tempo in cui viene fatto, anche se ha un po’ perso questa dimensione”, così risponde Puleio alle domande di Lasagna, e “può essere una chiave di volta per risollevare la città”. Lo scopo degli incontri di Ri_immagina_un palcoscenico è proprio riscoprire tutto questo, perché non è per niente difficile amare il Teatro, basta incontrarlo e incontrare chi lo fa.

PROGRAMMA DI RI_IMMAGINA_UN PALCOSCENICO

Giovedì 24 febbraio presentazione di “Servo di scena” di Ronald Harwood con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli. Regia Guglielmo Ferro

Ospiti: Associazione Musicale ‘Contrappunto’. L’Associazione Contrappunto è una realtà educativa e culturale della città di Alessandria, che ha come scopi la promozione e la divulgazione di attività musicali e culturali con particolare attenzione alla didattica.

Giovedì 17 marzo presentazione di “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs con Marina Massironi, Giovanni Franzoni. regia Veronica Cruciani

Ospiti: ‘I Pochi’ – Scuola d’arte drammatica

Giovedì 7 aprile 2022 presentazione di “Zio Vanja” di Anton Čechov con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Federica Bern, Pietro Bontempo, Ruggero Dondi, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini

Ospiti: ‘Gli Illegali’ e ‘Coltelleria Einstein’. Gli Illegali, compagnia teatrale di Alessandria, valorizzano il territorio attraverso la realizzazione di spettacoli che scherzosamente vengono definiti a Km 0. La compagnia teatrale Coltelleria Einstein di Alessandria crea e produce spettacoli, incursioni televisive, conduce laboratori nel suo territorio e nel resto d’Italia.

Giovedì 14 aprile presentazione di “Lisistrata” di Aristofane con l’adattamento e regia di Ugo Chiti. Con Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e con Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana.

Ospiti: Paolo Pasquale, direttore del Teatro Alessandrino, e Massimo Bagliani, attore e direttore artistico della stagione del Teatro Alessandrino.

NGRESSO GRATUITO con SUPER GREEN PASS – PRENOTAZIONI: 389-4226172

Per info e biglietti della Stagione Comunale di Prosa consultare il sito: https://www.teatroalessandrino.it/stagione-di-prosa