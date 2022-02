Peste suina: Governo al lavoro per arginarla

PIEMONTE – Da Roma arrivano due importanti notizie per la provincia di Alessandria. Come ha riportato Ansa, infatti, il Consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge per arginare la peste suina e un disegno di legge per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. In Piemonte, infatti, la provincia di Alessandria è stata la più colpita dal virus degli ungulati mentre, sul fronte sanitario, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e Asl da tempo si sono poste l’obiettivo di diventare Irccs.