Positivi covid ancora in calo nei centri zona: -86 ad Alessandria, -48 a Novi, -30 a Tortona

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Calano ancora i casi covid in provincia di Alessandria: oggi sono stati 332 i nuovi contagi, un numero inferiore rispetto ai nuovi guariti, 667. Anche in tutti i centri zona si è quindi registrato un calo del numero complessivo di positivi. Ad Alessandria, in particolare, rispetto a ieri sono 86 i positivi in meno (885 in totale), -23 a Casale (325 in totale), -11 a Valenza (138 in totale), -30 a Tortona (277 in totale), -14 ad Acqui (170 in totale), -48 a Novi Ligure (376 in totale), -3 a Ovada (139 in totale).