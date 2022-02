Nuova aggressione al carcere Don Soria di Alessandria: calci e pugni a due agenti

ALESSANDRIA – “L’ultimo episodio di una lunga serie”. Il vicesegretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, Demis Napolitano, ha commentato così l’aggressione di un detenuto del carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria ai danni di due agenti di Polizia Penitenziaria, avvenuta questa mattina. “Erano circa le 8.30” ha raccontato Napolitano “improvvisamente e senza alcun motivo un detenuto di nazionalità italiana si è scagliato contro due miei colleghi mentre era all’interno della sezione, aggredendoli con calci e pugni e lanciando degli oggetti che aveva intorno. Il tempestivo intervento degli altri agenti ha subito riportato la calma. L’uomo è stato immobilizzato. Si tratta di una persona che già in passato era stato allontanato da altre strutture per comportamenti non consoni alla vita carceraria”.

I due agenti, andati al Pronto Soccorso, hanno per fortuna riportato solo ferite lievi. “Una problematica che denunciamo da tempo ma servono soluzioni. A parte qualche eccezione, però, dalla politica arriva solo un silenzio assordante” ha concluso il vicesegretario regionale del Sappe.