I genitori dell’Opera Pia di Valenza: “Confermate Franca Oddone, figura speciale e insostituibile”

VALENZA – A breve verrà rieletto il consiglio dell’Opera Pia di Valenza, oggi diventata Fondazione Massimo Pelizzari. Il Consiglio dei Genitori dei bambini dell’Opera Pia di Valenza auspica la conferma della presidente, Franca Oddone, alla guida della scuola e in una lettera ha voluto raccontare il lavoro svolto con cura e dedizione dalla presidente.

“Il suo impegno – si legge nella lettera – continua ormai da molti anni e nel corso di questi si sono viste davvero numerosissime migliorie. Mette il cuore in tutto quello che fa tutti i giorni per i nostri bambini. Attenzione, dedizione, mediazione con le famiglie, davvero una cura e una dolcezza introvabili, il punto di riferimento di tutti noi.

Per non parlare dell‘attenzione rivolta anche ai ragazzi dell’istituto Borra. Sono stati fatti incontri coinvolgendo loro e i bambini, recite scolastiche e vari progetti. È stato davvero molto bello vederli interagire in queste situazioni, soprattutto perché ha permesso di avvicinare i bambini alle persone con disabilità in maniera semplice e inclusiva. Vogliamo che tutti sappiano quanto sia apprezzata la signora Oddone da tutte le numerose famiglie che fanno ormai parte di questa grande famiglia e dai bambini. Ognuno di noi ha una storia da raccontare, e in ognuna si possono trovare solo parole di affetto e stima verso di Lei. Dopo così tanti anni dedicati a questa realtà, con passione, dedizione, professionalità e amore, pensiamo davvero che la Signora Oddone sia la persona più indicata per ricoprire questo ruolo, perché ci ha sempre dimostrato di non trattare mai i nostri bambini come numeri, ma come tanti piccoli cuori e menti da proteggere e far crescere.

Ecco alcune testimonianze: “Sono 8 anni che vivo la realtà dell’opera Pia con le mie bimbe e mai scelta è stata migliore. Quando siamo arrivate eravamo praticamente le prime della appena nata sezione primavera. La signora Oddone ci credeva molto in questo che è diventato un super progetto. Ogni giorno prendeva per mano la mia bimba e la portava a scoprire questo nuovo fantastico mondo con una dolcezza unica. Ci siamo sentite subito a casa. Il clima è sempre stato armonioso, sereno, molto curato , mettendo a proprio agio tutti i bimbi. Si notava subito che tutto era gestito in modo impeccabile. E nel corso di questi anni le cose sono solo migliorate, nonostante i bambini siano aumentati. La signora Oddone è sempre stata pronta ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini, ha sempre messo il cuore in tutto ciò che ha fatto per i nostri e anche suoi bambini”.

“Buon giorno. Noi siamo arrivati all’Opera Pia nel 2019. Subito mi sono sentita a casa. Ricordo ancora che Franca mi fece visitare la scuola, all’epoca Francesco arrivava da un altro asilo e avrebbe dovuto fare la primavera ma era anticipatario. Franca mi disse che potevo tranquillamente provare a inserirlo in materna visti i 3 anni da li a brevee se fosse stato idoneo lo avrebbe fatto partire con il primo anno e così fu. Mi colpi la sua onestà! Poteva tranquillamente farmi entrare in primavera e avrei pagato anche un retta maggiore a favore della scuola, in fondo non aveva ancora 3 anni. Invece a lei non importava questo, importava il benessere di mio figlio. Francesco quando va alla gocce d’oro mi racconta che “la signora Franca” gli sorride sempre e che passa a salutare sempre i bambini”.

“Appena ho potuto ho inserito anche Mariasole e rifarei questa scelta mille altre volte. Non ho nonni, parenti, sono sola e mi aiuta solo la tata. Lavoro 10 ore al giorno ma non c è posto più sicuro dell’Opera Pia dove lasciare i miei figli. Non sono numeri ma cuori che battono e mi sento a casa. Senza di lei non so se tutto questo si sarebbe mai costruito negli anni. Ho paura di perderla e ve lo dico col cuore aperto, con tutto l’affetto che ho”.

“Sono già un po’ di anni che conosco Franca, ed ho personalmente visto come ha migliorato e cambiato l’asilo in meglio per i suoi bambini! Ricorderò sempre con molto affetto la prima volta che entrai nell’asilo insieme a Luca. La sensazione fu subito di casa, famiglia, amore e protezione. Scelsi il nostro asilo proprio per quelle sensazioni positive, Luca si sentì subito a suo agio e da lì in poi non lo abbiamo più lasciato. Rifarei quella scelta così istintiva mille volte ancora”.

“I miei tre bimbi sono tutti in questa grande famiglia. Uso questo termine non a caso. Il primo giorno in cui entrai all’Opera Pia, semplicemente per visitare gli ambienti, capii che era il posto per noi. Mi sono sentita a casa. Si respirava profumo di famiglia, di amore. Mi sono sentita accolta, ascolta, e supportata. I miei bambini qui sono stati (e sono tutt’ora) amati, coccolati e rispettati nel loro modo di essere e di crescere. La signora Oddone è colei che mi ha donato un sorriso la prima volta qui, come una mamma, come una nonna per i nostri bimbi. Il suo impegno e la sua totale dedizione per l’asilo ha permesso all’Opera Pia di essere il mondo meraviglioso che oggi noi conosciamo e in cui i nostri bimbi sono liberi di crescere e sperimentare con tanto amore”.

“Conosco Franca da quando ero piccola, le ho sempre detto che se avessi avuto un figlio l’avrei portato da lei, e così è stato. Quando ho iscritto Francesco all’asilo ho ritrovato, la dedizione che metteva nel suo lavoro precedente, nel rapportarsi con genitori e bambini. Farei questa scelta altre 1000 volte ed è una persona fondamentale per questo asilo. L’Opera Pia è uguale a casa e famiglia. Quando mia figlia ha iniziato la sua esperienza vivevamo un momento di difficoltà e la Signora Franca Oddone ci ha fatti entrare nonostante l’anno fosse già iniziato e con pochissimo preavviso. Ora siamo all’ultimo anno e posso dire senza ombra di dubbio che il nostro è un asilo in cui i bambino vanno volentieri e i genitori lasciano i loro bimbi a cuor leggero, consapevoli che riceveranno le migliori cure e anche una formazione di tutto rispetto che li prepara all’ingresso alle elementari. Tutto questo grazie alle stupende maestre e alla Signora Franca Oddone che ha reso questo luogo quello che è ora, non solo scegliendo del personale preparato, ma rendendo l’asilo un posto veramente a misura di bambino, infatti ogni anno vengono investite risorse per far sì che il materiale didattico e di gioco sia sempre perfetto. Non dimentichiamo i momenti che i nostri bimbi hanno condiviso con i ragazzi del Borra, un momento di arricchimento e di gioia impagabile. Per poter garantire tutto ciò non basta esser bravi a fare i conti, ci vuole un gran cuore, ci vuole competenza. Per concludere, la Signora Franca è un valore aggiunto irrinunciabile per poter garantire il meglio ai nostri bambini e a quelli che verranno dopo di loro“.