ALESSANDRIA – Giuramento “a porte chiuse” causa covid ma in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Alessandria per i 365 Allievi Agenti che hanno concluso il 215° corso alla Scuola di Polizia di Alessandria.

Alle 9.30 è previsto un primo collegamento dalla Cardile per la Cerimonia dell’Alzabandiera, celebrata dai capi aula delle 12 sezioni in rappresentanza di tutti i colleghi del corso. Alle 11, poi, una seconda diretta con lo schieramento degli Allievi per il Giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica italiana di fronte al Prefetto e al Questore di Alessandria.