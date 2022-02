Da oggi il Piemonte di nuovo in zona gialla, le regole: negozi aperti a tutti e spostamenti liberi

PIEMONTE – Dopo un mese vissuto in zona arancione, da oggi il Piemonte torna in zona gialla: una novità che allenta le regole per chi non ha il Green Pass rafforzato (il certificato verde che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo essere guarito dal covid). Per tutti gli altri, invece, non cambierà nulla.

Da oggi basterà il Green Pass Base (quello che si ottiene dopo un tampone negativo) per viaggiare sull’autobus, sui treni ad alta velocità o in aereo. I negozi, inoltre, tornano a essere aperti a tutti, senza alcuna limitazione. Lo stesso vale per i taxi, fruibili da tutti.

Da questo lunedì, inoltre, non sono più in vigore le restrizioni rispetto agli spostamenti verso altri Comuni o fuori Regione che, in zona arancione, erano consentiti senza Green Pass solo per motivi di lavoro, salute e necessità (con l’autocertificazione).

Il Green Pass rafforzato sarà sempre obbligatorio, invece, per andare nei bar o ristoranti. Per andare in palestra o in piscina servirà almeno il green pass base, così come alle mostre, ai musei, in biblioteca, centri benessere, sale gioco, parchi tematici. Per andare al cinema, al teatro o allo stadio, invece, resta sempre obbligatorio il green pass rafforzato.