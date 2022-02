Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 20 febbraio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica 20 febbraio, alle 17, all’Auditorium “Trinità” di Quargnento, in piazza 1° Maggio, andrà in scena “Parole a vanvera – Deliri di due generazioni”. Lo spettacolo di e con Paolo La Farina e Monica Massone, prodotto da ReteTeatri, racconta la comunicazione mediatica a cui sono state esposte due generazioni di persone, tra gli anni 70 e 90, e che ha determinato una società delirante e confusa, sia per i modelli sociali proposti, sia per il linguaggio adottato diventato spesso di uso comune Prenotazioni: [email protected], 3489117837, 3484024894.

Domenica 20 febbraio, alle 11, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato apre le porte ai bambini dai 6 agli 11 anni d’età per l’evento “Tigri e lanterne” a cura di Barbara Corino. I bambini potranno osservare gli oggetti riportati dalla Cina, nell’Ottocento, dal viaggiatore Carlo Vidua e verranno poi invitati a realizzare il loro speciale portafortuna, una lanterna personalizzata per augurare buon anno e proteggere la propria casa dai guai. Costo di partecipazione: 5 euro a bambino. I genitori che, nel frattempo, desiderano visitare il museo possono accedere al costo di ingresso ridotto di 3,60 euro. Richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti, ai numeri 0142.444.249 – 444.309 oppure via mail a: [email protected]

Le Sale d’Arte di Alessandria questa domenica sono aperte dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Nello spazio espositivo in via Machiavelli 13 è possibile ammirare gli affreschi medievali delle Stanze di re Artù commissionati alla fine del 14° secolo da Andreino Trotti per celebrare la vittoria contro le truppe francesi ottenuta nel 1391 al fianco di Gian Galeazzo Visconti e i mosaici contemporanei della giovane artista pavese Lady Be. Fino al 27 febbraio sono in mostra alle Sale d’Arte anche i “Cuori Pop” dell’artista alessandrino Fabio Gagliardi.

Al Teatro Civico di Tortona nuovo appuntamento della rassegna Assoli, organizzata dall’Associazione Peppino Sarina – amici del burattino ODV. Alle 16.30 il Teatro del Buratto – Milano presenta lo spettacolo “Becco di rame”, teatro d’animazione su nero, dal libro di Alberto Briganti, adattamento drammaturgico di Ira Rubini. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 14.30 a Palazzo Guidobono dal Laboratorio di Nat: Il gioco dell’oca – costruiamo ochette per giocare. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli della rassegna “Assoli” è di 4 euro. I laboratori a Palazzo Guidobono prevedono un biglietto di 7 euro, che sarà possibile prenotare contattando il numero 342 6152605 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] È richiesto il Green Pass per i maggiori di 12 anni secondo le normative vigenti.

Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà, anche questo domenica apre le porte ai visitatori dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile ammirare le opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e anche un eccezionale dipinto su tavola di San Gregorio Magno in vesti papali del primo Cinquecento di Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno Rinascimento in Piemonte. L’opera, recentemente acquisita, è stata posizionata al piano terreno del Broletto, accanto al Sant’Agostino già posseduto dalla Fondazione, anche questo attribuito a Defendente. L’ingresso per le visite a Palatium Vetus è gratuito.

Domenica 20 febbraio, alle 11, al Bio Cafè di Alessandria, in via dell’Erba 12, verrà inaugurata la mostra “Oltre l’apparenza” della pittrice Lorella Libralesso. Nelle sue opere la pittrice imprime e interpreta i sentimenti contrastanti di chi indossa una maschera, fisicamente o virtualmente. Dopo l’inaugurazione, la mostra si potrà visitare fino al 31 marzo 2022. L’evento rientra nel progetto “Arte Diffusa” dell’Associazione Culturale Libera Mente Laboratorio di Idee.

L’opera “L’Ascensione” del pittore Francesco Crivelli ancora in mostra a Palazzo Cuttica ad Alessandria. L’esposizione è stata prorogata per permettere ad altri visitatori di ammirare il dipinto realizzato tra il 1576-1577 per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco di Alessandria da un artista elogiato come “primo nel fare ritratti”. La mostra “Ritorno ad Alessandria” oggi si può visitare dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

Questa domenica, alle 17, nella Chiesa di San Michele a Mirabello penultimo appuntamento musicale della rassegna “Parole, Suoni, Colori”. Per l’occasione si esibiranno Claudio Massola ai clarinetti e flauti, e Alessandro Delfino al pianoforte. In programma musiche di autori come Van Eyck, Frescobaldi, Lully, Corelli con un grande omaggio a C.Franck. Accesso libero, nel rispetto delle attuali misure anticovid. Per info:[email protected]

A Palazzo del Monferrato, in via San Lorenzo 21 ad Alessandria, prosegue la mostra “Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti”. L’esposizione promossa dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte raccoglie opere di Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carrà e racconta le rivoluzioni culturali e artistiche del Novecento. La mostra, curata da Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella non trascura la straordinaria stagione dell’architettura che nel XX secolo ha visto lavorare nel territorio di Alessandria personaggi come Marcello Piacentini, Piero Porcinai, Franco Petrucci, Ignazio Gardella, Paolo Portoghesi, tema sul quale il progetto prevede un testo in catalogo e richiami multimediali e fotografici lungo il percorso dell’esposizione. La mostra oggi si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

Torna la rassegna Cattive Abitudini di Pupille Gustative con una “Special edition 10th anniversary” alla Ristorazione Sociale di Alessandria, in viale Milite Ignoto 1/A. Domenica 20 febbraio una serata dedicata a due splendide voci: Joules The Fox e Joy Bogat. Ingresso euro 20 (Buffet + doppio concerto) – Bambini metà prezzo – prenotazione al 3396775705 / 3391040114. Apertura porte pre 18.15. Alle 18.30 Joules The Fox e alle Joy Bogat.

Questa domenica 20 febbraio all’Osteria del Vinacciolo di Alessandria, in via Piacenza 44, torna il format “Legends“, dedicato ai grandi nomi della storia della musica. La serata di questa domenica, al via dalle 20.30, sarà un omaggio a un genere musicale, lo swing grazie a un duo d’eccezione: Anita Camarella e Davide Facchini. Info e prenotazione tavoli: 0131-1715366

Fresco vincitore della sua terza Targa Tenco, Peppe Voltarelli questa domenica 20 febbraio, alle 22, arriva all’Isola Ritrovata di Alessandria, in via Santa Maria di Castello 8 per presentare il suo quinto disco: Planetario. Il suo ultimo lavoro è un viaggio nel mondo e nel tempo, che nasce dalla costola catalana del Club Tenco, Cose di Amilcare, prendendo spunto da uno spettacolo teatrale ideato con Sergio Sacchi sui porti del Nord Europa. Da qui l’idea si è allargata, andando a toccare molte regioni e continenti, e molte musiche diverse: dal tango argentino alla canzone francese, dall’America di Dylan alla Russia di Vitsosky, senza dimenticare i grandi cantautori spagnoli e italiani.

