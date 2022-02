Cisl Alessandria e Asti: martedì e mercoledì a Nizza Monferrato il congresso territoriale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Martedì 22 e mercoledì 23 febbraio al Foro Boario di Nizza Monferrato, si celebrerà il terzo Congresso Territoriale della UST CISL, sindacato che rappresenta attualmente 50mila iscritti tra Alessandria e Asti. L’importante appuntamento chiude la stagione dei congressi, che ha visto il rinnovo degli organismi statutari di tutte le Categorie di lavoratori associate alla CISL. Il filo conduttore di questa assise congressuale “Governare le transizioni. Nel territorio, con le persone, per uno sviluppo sostenibile” vuole rimarcare le peculiarità di queste due province.

L’intervista al segretario provinciale della Cisl Alessandria Asti Marco Ciani

Il Congresso si chiuderà nel pomeriggio di mercoledì e vedrà la partecipazione di Andrea Cuccello, Segretario Confederale CISL e di Alessio Ferraris, Segretario Generale USR CISL Piemonte. Ai temi di carattere nazionale il Segretario Generale uscente della UST CISL AL-AT Marco Ciani affiancherà un’attenta analisi che, attraverso le ricadute della pandemia sulle nostre province, declinerà i possibili scenari locali di utilizzo delle risorse economiche del PNRR, importantissime per la ripresa produttiva e occupazionale. Uno spazio adeguato sarà riservato anche alla drammatica situazione della sicurezza sul lavoro.

La scelta di Nizza Monferrato come sede del Congresso va nella direzione di una premialità del territorio, che dovrà diventare il volano di un rilancio economico all’insegna della sostenibilità.

Le proposte e le progettualità che la CISL intendere mettere in campo hanno come comune denominatore la centralità della persona e la sua dignità. Cinque sono le direttrici verso le quali si dovranno declinare le politiche sindacali future: una formazione più professionalizzante dei lavoratori, in grado di rispondere alle esigenze delle aziende locali e al passo con l’attuale domanda del mercato del lavoro; la valorizzazione delle eccellenze nel settore turistico; lo sviluppo della Logistica e delle infrastrutture viarie, considerata la posizione strategica rispetto ai grandi centri industriali del Nord Italia e al porto di Genova; il rafforzamento del presidio sanitario, attraverso lo sviluppo di una Medicina del Territorio; l’istruzione, per un nuovo umanesimo 4.0 dedicato alle generazioni future.