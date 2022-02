Vaccino Novavax: da mercoledì via alle adesioni in Piemonte. Cirio: “Non per chi ha fatto altre dosi”

PIEMONTE – Entro fine febbraio arriveranno in Piemonte le prime dosi del vaccino anti covid Novavax e, chi vorrà aderire alla campagna vaccinale, da mercoledì potrà già prenotarsi sul portale ilPiemonteTiVaccina.it. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente della Regione Alberto Cirio: “Dovrebbero arrivare circa 60 mila unità per questa prima fornitura“ ha sottolineato il Governatore.

“Da venerdì poi inizieremo le convocazioni, in base alla disponibilità delle dosi” ha sottolineato Cirio. “C’è molta richiesta rispetto a questo vaccino, che riscontra molta attenzione tra chi finora non si è vaccinato“. A questo proposito, inoltre, Cirio ha precisato che Novavax non sarà inoculato a chi ha già aderito alla campagna vaccinale. “Novavax prevede un percorso diverso. Non è possibile fare la vaccinazione eterologa, come ad esempio è stato fatto con Pfizer e Moderna. Novavax non può essere inoculato a chi ha fatto altre dosi e chi inizia a vaccinarsi con Novavax effettuerà anche le successive dosi con lo stesso tipo di vaccino. Il nostro obiettivo è favorire le vaccinazioni e andare incontro a chi finora non l’ha fatto”.

Il Novavax è un vaccino a base di proteine ricombinanti anti-Covid, che contiene minuscole particelle ottenute da una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike, che si trova sulla superficie del virus Sars-CoV-2, la quale, mediante tecniche di ingegneria genetica, viene purificata. Le Spike vengono assemblate in nanoparticelle riproducendo la struttura del virus senza però la capacità di replicare o causare la malattia; il siero contiene anche un adiuvante, la saponina, una sostanza che contribuisce a rafforzare le risposte immunitarie indotte dal prodotto.