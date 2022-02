Vaccino: dal 1^ marzo via alla quarta dose per gli immunodepressi

PIEMONTE – Dal 1^ marzo, secondo quanto comunicato oggi dalla Struttura commissariale del generale Figliuolo, il Piemonte è pronto per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti covid alle persone immunodepresse.

“Noi siamo prontissimi a fare ciò che il Governo ci chiede – ha precisato il presidente Alberto Cirio – Mi auguro solo che ci sia chiarezza: ne abbiamo bisogno per noi, che siamo operativi e pronti per andare avanti, e per i cittadini, che devono avere certezze e informazioni molto chiare e fondate dalla comunità scientifica nazionale”.