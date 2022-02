AGGIORNAMENTO ORE 09.04 – L’incendio si è sviluppato nel capannone di un concessionario di macchine agricole. Ancora da chiarire le ragioni del rogo. La persona deceduta, da sempre residente a Bosco Marengo, ha 67 anni.

BOSCO MARENGO – Drammatico incidente questa notte in un capannone industriale a Bosco Marengo lungo la strada provinciale 35 bis dei Giovi. Per cause ancora da chiarire è scoppiato un incendio, nella zona degli uffici della struttura, e il proprietario, nel tentativo di spegnere le fiamme che avevano colpito un materasso, è deceduto.

Il dramma si è consumato questa notte verso le 2.30. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Bosco Marengo.