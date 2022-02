Due nuovi casi di peste suina in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta ha individuato due nuovi casi positivi di peste suina africana, entrambi in zona ‘infetta’ e in provincia di Alessandria.

In particolare, una positività è stata riscontrata a Ovada, luogo dov’era stato segnalato il primo caso, la seconda è stata rilevata a Castelletto d’Orba, dove finora non erano stati evidenziati casi. I positivi salgono così a 41, di cui 22 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria.