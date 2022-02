Vaccino ai bambini: in Piemonte 89mila famiglie su oltre 200mila hanno detto sì

PIEMONTE – In Piemonte sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni, 42.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono quindi 205.000 i 5-11enni attualmente vaccinabili. Al momento hanno aderito in 89.200 e di questi 73.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa l’82% degli aderenti) e oltre 49.000 anche la seconda (circa il 55% di chi ha aderito). Tutti gli aderenti nella fascia 5-11 anni hanno già la convocazione. Nel caso di bambini o ragazzi in isolamento o quarantena che in questi giorni non possono presentarsi agli appuntamenti previsti, la Regione riprogramma la somministrazione del vaccino immediatamente non appena usciti dal provvedimento contumaciale.

Sulla platea complessiva di 313.000 studenti dai 12 ai 19 anni, invece, oltre 18.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono quindi 295.000 i 12-19enni attualmente vaccinabili e tra loro 264.000 hanno già aderito alla campagna, ovvero l’89.5%. Di questi, oltre 260.000 hanno ricevuto la prima dose (il 98,5% degli aderenti e l’88,1% della platea vaccinabile). Sono invece 255.000 i giovani che hanno completato il ciclo (96.6% degli aderenti e 86.5% della platea vaccinabile). Per incentivare la vaccinazione per le prime dosi di tutti gli over 12 è previsto l’accesso diretto in qualsiasi hub del Piemonte.

