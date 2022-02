Il Piemonte si conferma in zona gialla: contagi covid e pressione ospedaliera sempre più in calo

PIEMONTE – In base all’ultimo Pre-Report settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità nella settimana 14-20 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in netta riduzione rispetto alla settimana precedente.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende a 0.50 e si riduce anche l’incidenza che passa a 372,11 casi ogni 100 mila abitanti (era 506,95). La percentuale di positività dei tamponi si abbassa dal 17% al 15%. Continua a migliorare anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dall’8,9% al 6,8% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 20,8% al 15,8%.

Il Piemonte si conferma quindi in zona gialla, con valori che lo avvicinano alla zona bianca.