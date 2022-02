Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 26 febbraio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo sabato 26 febbraio, alle 21, al Teatro Soms di Bistagno secondo spettacolo della rassegna “Bistagno in palcoscenico”. Paolo La Farina e Monica Massone, insieme al finalista di Italia’s got talent Gianluca Blumetti e Franco Franchetti sono i protagonisti della commedia brillante e poetica “Guarda in alto”. Protagonista dello spettacolo un nonno, ex comandante di marina, eccentrico e sognatore che non si è arreso ai suoi ottant’anni vuole insegnare al nipote, Carletto, l’importanza dei sogni e della conquista della felicità. Costo biglietto: 15 euro intero, 12 euro ridotto. Prenotazioni: 348 4024894, 340 9490923, [email protected]

Visto il grande successo di pubblico, la mostra “Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti” a Palazzo Monferrato, in via San Lorenzo 21 ad Alessandria, è stata prorogata fino al 1° maggio. L’esposizione promossa dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte raccoglie opere di Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carrà e non trascura la straordinaria stagione dell’architettura che nel XX secolo ha visto lavorare nel territorio di Alessandria personaggi come Marcello Piacentini, Piero Porcinai, Franco Petrucci, Ignazio Gardella, Paolo Portoghesi. La mostra si può visitare il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Negli altri giorni della settimana sono possibili visite su prenotazione. Maggiori informazioni al numero 0131/313400.

Sabato 26 febbraio pomeriggio con musica e animazione a Valenza per festeggiare Carnevale. Dalle 15, lungo Corso Garibaldi, musica con Los Papatachos, in collaborazione con il Teatro Sociale di Valenza e animazione a cura di Avis, Croce Rossa e Proloco di Valenza. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle attuali disposizioni anticovid.

Questo sabato 26 febbraio a Novi Ligure Novantico, il gran mercato del piccolo antiquariato allestito lungo le vie del centro storico.

È stata prorogata fino al 6 marzo la mostra dedicata all’opera “L’Ascensione” del pittore Francesco Crivelli a Palazzo Cuttica ad Alessandria. Il dipinto realizzato tra il 1576-1577 per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco di Alessandria questo fine settimana si può ammirare dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

Le Sale d’Arte di Alessandria anche questo sabato sono aperte dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito. Nello spazio espositivo in via Machiavelli 13 è possibile ammirare gli affreschi medievali delle Stanze di re Artù commissionati alla fine del 14° secolo da Andreino Trotti per celebrare la vittoria contro le truppe francesi ottenuta nel 1391 al fianco di Gian Galeazzo Visconti e i mosaici contemporanei della giovane artista pavese Lady Be. Fino a domenica 27 febbraio sono in mostra alle Sale d’Arte anche i “Cuori Pop” dell’artista alessandrino Fabio Gagliardi.

Nella Parrocchia Beata Vergine Assunta di Carentino, alle 17, si terrà il concerto “Un ponte di note” del Duo Novecento formato da Giuseppe Canone (clarinetti, saxofoni, fisarmonica) e Ilaria Schettini (pianoforte). La loro musica creerà un ponte di note tra Nord e Sud America che inizierà con i tre preludi di Gershwin per proseguire con un omaggio allo stesso Gershwin di Kovac ( “After you, Mr Gershwin”) e poi ancora brani di Piazzolla e Galliano e una sorprendente “Voix de la nature” di Giuseppe Canone per due esecutori e pianta. Il concento chiude la XXIII edizione di Parole, Suoni, Colori ed è a ingresso libero, nel rispetto delle vigenti misure anticovid.

Questo sabato al Teatro Alessandrino di Alessandria, alle 21, andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”. Cantanti lirici, coro e orchestra dal vivo vi trasporteranno nel meraviglioso universo Rossiniano attraverso la composizione più rappresentata al mondo “un capolavoro saporito, coraggioso e farcito di tutto ciò che, dall’amore al denaro, soddisfa tanto l’uomo quanto la donna”. Biglietti: Platea 35 euro – Galleria 27 euro.

La stagione dei concerti organizzata dalla Compagnia Teatrale Stregatti al Teatro San Francesco di Alessandria, in via San Francesco d’Assisi 15, propone per questo sabato una serata dedicata alla musica blues con i Gospel Book Revisited. La band, uno dei nomi più sorprendenti della scena alternative blues italiana, alle 21, presenterà il disco “Morning Song’s & Midnigth Lullabies”. Posto unico 10 euro. Info e prenotazioni 3314019616- 3393584518.

