Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 27 febbraio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica 27 febbraio a Novi Ligure arrivano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il mercato di qualità più famoso d’Italia si svolgerà in via Pietro Isola (ex Piazzale Corriere) dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo e nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari. Nelle “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio troverete il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità.

Ultimo giorno per la mostra “Cuori Pop” alle Sale d’Arte di Alessandria, in via Machiavelli 13. Dalle 15 alle 19 sarà possibile ammirare le opere dell’alessandrino Fabio Gagliardi ormai conosciuto come “l’artista dei cuori” e partecipare anche all’iniziativa social lanciata in occasione della mostra organizzata dall’Azienda Speciale Multiservizi CulturAle, in collaborazione con il Comune di Alessandria. Tutti i visitatori sono infatti invitati a scattare una “foto di coppia” vicino alla loro opera preferita e poi inviarla tramite messaggio sulla pagina Facebook di CulturAle Costruire Insieme, indicando anche un titolo per lo scatto. Tutte le foto creeranno una “Galleria d’amore virtuale” e lo scatto più originale vincerà in dono un’opera dell’artista Fabio Gagliardi. L’ingresso alle Sale d’Arte è gratuito.

Al Teatro Marenco di Novi Ligure, in via Girardengo, alle 17, andrà in scena la fiaba “La Gabbianella e il Gatto” con Federica Sassaroli, uno spettacolo inserito nella rassegna teatrale “La domenica dei Bambini”, dedicata ai bimbi dai 3 ai 14 anni (prenotazioni tramite whatsapp al numero 3920449404, oppure telefonando ai numeri 0143772230 – 0143772266).

Sempre a Novi Ligure, dalle 15 alle 17, questa domenica si potrà visitare la Chiesa della Collegiata. Le volontarie e i volontari diocesani e le studentesse e gli studenti del Turistico “Ciampini-Boccardo” vi guideranno alla scoperta della storia della chiesa, nel cuore del centro storico di Novi Ligure. Data la capienza dell’edificio sacro non occorre prenotazione, ma sono richiesti Green Pass base e mascherina.

Questa domenica 27 febbraio Gran Carvà a San Salvatore Monferrato. Alle 14.30, dall’Oratorio Campanone, partirà la colorata sfilata che arriverà fino in piazza Carmagnola. Nella piazza di San Salvatore Monferrato, alle 15.30, è prevista la Businà recitata da Mario Lombardo e lo spettacolo del Mago Bingo. Al termine della festa Falò di Carnevale. Durante la manifestazione nell’area della piazza sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Alla Soms di Rivarone, in via Poggio 10, questa domenica 27 febbraio si festeggia Carnevale. L’appuntamento è alle 15 con animazione e spettacolo a cura di Lello Clown. Ingresso libero. Obbligo di mascherina.

Ad Acqui Terme torna l’appuntamento con il “Mercatino degli Sgaientò”. In Corso Bagni, dalle 9 alle 19, troverete bancarelle con oggetti di antiquariato e artigianato. Per info ufficio Commercio 0144 770254 / commercio@comune.acquiterme.al.it.

Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà, anche questo domenica apre le porte ai visitatori dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile ammirare le opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e anche un eccezionale dipinto su tavola di San Gregorio Magno in vesti papali del primo Cinquecento di Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno Rinascimento in Piemonte. L’opera, recentemente acquisita, è stata posizionata al piano terreno del Broletto, accanto al Sant’Agostino già posseduto dalla Fondazione, anche questo attribuito a Defendente. L’ingresso per le visite a Palatium Vetus è gratuito.

A Tortona nuovo appuntamento della rassegna Assoli organizzata dall’Associazione Peppino Sarina-amici del burattino. Il pomeriggio inizierà alle 14.30 a Palazzo Guidobono con il laboratorio di Nat “Polipo di fiume – guanti innamorati acquatici” (per partecipare prenotazioni al numero 342 6152605. Costo 7 euro). Il pomeriggio proseguirà poi alle 16,30 al Teatro Civico di Tortona con lo spettacolo “Paolino e gli spiriti del fiume (ovvero Paolino e il Po) con burattini a guanto, marionette da tavolo e gli attori delle compagnie Walter Broggini e Ortoteatro (il biglietto dello spettacolo costa 4 euro). Per entrambe le attività è richiesto il Green Pass rafforzato per i maggiori di 12 anni.

