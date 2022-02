Maura Rossi è il nuovo Direttore dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria

ALESSANDRIA – Maura Rossi è il nuovo Direttore della Struttura complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Classe 1963, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1989 e si è specializzata in Oncologia nel 1993 all’Università degli Studi di Milano. È stata dal 1997 Dirigente Medico della struttura aziendale che ora dirige, dove ha rivestito numerosi incarichi professionali e in particolare uno di alta professionalità per le patologie neoplastiche del sistema endocrino, nonché Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Day Hospital multidisciplinare.

La dottoressa Rossi è anche Responsabile del Gruppo Interdisciplinare di Cura interaziendale per i tumori neuroendocrini, della tiroide e delle ghiandole endocrine e nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, non solo di tipo clinico, ma soprattutto in ambito organizzativo tra cui un corso di perfezionamento in Management presso la SDA Bocconi. Dal 2020 ricopre il ruolo di Responsabile del Centro Accoglienza e Servizi (CAS) aziendale, struttura della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta – di cui è referente per l’Azienda Ospedaliera – che si occupa dell’accoglienza dei pazienti con neoplasia sospetta o accertata e ne supporta il percorso diagnostico e terapeutico.

Partecipa attivamente alle attività di ricerca clinica e sperimentazione dell’Azienda Ospedaliera in collaborazione con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto dal Dr. Antonio Maconi, e ha contribuito alla stesura di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Dal punto di vista della didattica, è Tutor per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo e di attività professionalizzante del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale – Scuola di Medicina e Tutor per il Corso di Laurea in Biologia, Chimica e Informatica. Il nuovo Direttore di Oncologia è anche membro dell’ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) e dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), dove svolge il ruolo di Consigliere Regionale.

“In qualità anche di Referente di struttura e dipartimentale del Sistema di Gestione per la Qualità ho sempre posto come obiettivo centrale della mia attività il miglioramento continuo dell’assistenza al paziente. Da quando ricopro questo importante ruolo, quindi, ho operato al fine di perfezionare sempre di più i servizi che offriamo, attraverso un’analisi delle criticità di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale con l’obiettivo ad esempio di uniformare le procedure e migliorare la pianificazione dei trattamenti, ponendo sempre al centro l’attenzione per i nostri pazienti”, ha spiegato Maura Rossi.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “L’individuazione del nuovo direttore della struttura di Oncologia rappresenta per l’Azienda Ospedaliera un punto centrale nella direzione di un potenziamento delle risposte e governo delle tematiche afferenti ad una specificità spesso chiamata ad interagire all’interno del presidio ospedaliero con una pluralità di altre strutture, oltre che perno dello sviluppo della ricerca che sempre più è destinata a qualificare la missione dell’Azienda Ospedaliera”.