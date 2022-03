Grazie ai vasetti di crema “Brigantella” donati 400 euro a Solidal per la Ricerca

ALESSANDRIA – Ammonta a 400 euro la donazione a Solidal per la Ricerca grazie alla campagna di Natale “Un dono per Natale, un dono per la ricerca, un dono per il futuro” nata dalla lunga collaborazione con Fuga di Sapori, con l’obiettivo di generare benessere sul territorio. Per ogni vasetto di Brigantella venduto, infatti, 1 euro è stato devoluto a supporto della ricerca a Km 0.

“Sono numerosi i ringraziamenti che ci nascono dal cuore per l’ottimo risultato ottenuto da questa iniziativa natalizia. – afferma Marinella Bertolotti, membro del Comitato Solidal per la Ricerca – Innanzitutto a Fuga di Sapori che ogni anno rinnova la sua collaborazione attraverso eventi e prodotti, come la gustosa crema spalmabile, dedicati alla ricerca condotta presso l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e coordinata dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, Diretto dal Dr. Antonio Maconi. Ovviamente poi un grazie va a tutte le persone che hanno deciso di acquistare questa crema artigianale che, come diciamo spesso, fa bene tre volte perché sostiene la ricerca, le famiglie in difficoltà residenti nella città di Alessandria e l’economia carceraria. Infine ci teniamo a ringraziare l’infermiera del Day Hospital Onco-ematologico Giovanna Piccolo che, attraverso le sue buonissime ricette e il suo costante impegno e aiuto si è fatta testimonial in prima persona della nostra causa, ingolosendo e incuriosendo molti cittadini”.

A consegnarle la targa di ringraziamento, insieme alla Dr.ssa Bertolotti, Tatiana Bolgeo, Referente dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie AO AL e Andrea Ferrari, Consigliere di Idee in Fuga: “In questi tre anni di collaborazione con Fondazione Solidal abbiamo ricevuto tanti complimenti per l’iniziativa di raccolta fondi legata alla vendita della Brigantella. Negli ultimi mesi, anche grazie all’impegno dei ragazzi in bottega e di volontari modello come Giovanna Piccolo, siamo riusciti in un solo mese a raccogliere 400 euro che siamo felici di destinare ad un progetto utile per il futuro della nostra comunità”.