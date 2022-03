Ucraina: ad Acqui da mercoledì pomeriggio via alla raccolta di beni, farmaci e cibo. Ecco dove

ACQUI TERME – Come ha annunciato il sindaco Lorenzo Lucchini, da mercoledì pomeriggio alle 16, ad Acqui inizierà la raccolta di beni, farmaci e cibo a sostegno del popolo ucraino. L’appuntamento per lo stoccaggio dei materiali è in via Monteverde 52 (vedi foto in basso). “Ringrazio Francesco Ivaldi per aver messo a disposizione un luogo adatto. Ricordo, inoltre, che la Protezione Civile di Acqui Terme sta raccogliendo le adesioni dei volontari al numero 0144.770341. Vi segnalo che abbiamo la necessità di scatole robuste (ad esempio come quelle dove vengono collocate le banane), guanti e sacchi per immondizia”.

I materiali raccolti saranno inviati in Ucraina grazie a Tatiana Kapitonova e attraverso i canali dell’associazione Need You Onlus. I farmaci donati saranno forniti alla Croce Rossa di Acqui Terme, che si sta occupando della raccolta attraverso farmacie e parafarmacie. Gli altri beni saranno suddivisi e stoccati nel magazzino in via Monteverde. Ogni volta che la struttura sarà piena, la raccolta sarà interrotta per farla ripartire con la spedizione del carico.

“Siamo attivi anche sul tema dei ricongiungimenti e dell’accoglienza dei rifugiati: avremo a breve un incontro con la Prefettura e in seguito con la Caritas, la cooperativa Crescere Insieme e i sindaci del territorio” ha concluso Lucchini.