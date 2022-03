Lavori strada del Turchino: da lunedì senso unico alternato in alcuni tratti tra Ovada e il confine ligure

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 456 “del Turchino” in tratti saltuari tra Ovada (km 70,100) e il confine regionale con la Liguria (km 78,765). Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 7 marzo sarà in vigore il senso unico alternato. Per contenere i disagi al traffico locale, vista anche l’intersezione della statale con la bretella di collegamento per il casello autostradale di Ovada, le lavorazioni lungo i 2,4 km prossimi al Comune di Ovada saranno eseguite di notte, dalle 19 alle 7, festivi esclusi.

Lungo la tratta restante i lavori saranno eseguiti dalle 7 alle 19, sempre con l’attivazione del senso unico alternato. Anche in questo caso le lavorazioni saranno sospese durante i giorni festivi. Il completamento degli interventi è previsto entro venerdì 18 marzo.