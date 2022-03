Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 6 marzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica 6 marzo sarà una “Giornata dedicata alle donne” a Valenza. L’amministrazione comunale e l’assessorato alle Pari Opportunità alle 10.30 consegneranno un omaggio floreale alle donne nel gazebo che verrà allestito in piazza Gramsci. Durante la “Giornata delle Donne”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Valenza, sarà possibile fare shopping nei negozi in Corso Garibaldi, Via Cairoli, Via Mazzini e Via Lega Lombarda, aperti per l’occasione. In Corso Garibaldi, dalle 9 alle 19, ci sarà un mercatino enogastronomico, hobbistico e artigianale. Alle 15 appuntamento in piazzetta Verdi per lo spettacolo “Raccontare Raffaella” della compagnia On Stage.

Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà, anche questo domenica apre le porte ai visitatori dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà possibile ammirare le opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e anche un eccezionale dipinto su tavola di San Gregorio Magno in vesti papali del primo Cinquecento di Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno Rinascimento in Piemonte. L’opera, recentemente acquisita, è stata posizionata al piano terreno del Broletto, accanto al Sant’Agostino già posseduto dalla Fondazione, anche questo attribuito a Defendente. L’ingresso per le visite a Palatium Vetus è gratuito.

Ultimo giorno per ammirare l’opera “L’Ascensione” del pittore Francesco Crivelli. L’esposizione a Palazzo Cuttica ad Alessandria ancora per oggi permettere ai visitatori di ammirare il dipinto realizzato tra il 1576-1577 per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco di Alessandria da un artista elogiato come “primo nel fare ritratti”. La mostra “Ritorno ad Alessandria” oggi si può visitare dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

A Tortona nuovo appuntamento della rassegna Assoli organizzata dall’Associazione Peppino Sarina-amici del burattino. Il pomeriggio inizierà alle 14.30 a Palazzo Guidobono con il laboratorio di Nat con Natale Panaro “Il mio Gioppino” (per partecipare prenotazioni al numero 342 6152605. Costo 7 euro). Il pomeriggio proseguirà poi alle 16,30 al Teatro Civico di Tortona con lo spettacolo “E vissero tutti felici e contenti” con i burattini di Daniele Cortesi (il biglietto dello spettacolo costa 4 euro). Per entrambe le attività è richiesto il Green Pass rafforzato per i maggiori di 12 anni.

A Palazzo Guidobono, a Tortona, prosegue anche la mostra “Ritratti, autoritratti, figure – Donazioni in mostra delle Civiche Raccolte d’Arte“, nell’ambito del progetto “ScopriTortona” Le donazioni dei privati hanno incrementato la Quadreria di circa ottanta dipinti, portandola ad totale di oltre 350 opere e la mostra sarà occasione per ammirare anche questo importante patrimonio artistico. La mostra oggi si può visitare dalle ore 16 alle 19. Ingresso con Green pass “rafforzato” e mascherina.

Al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, alle 17, nuovo spettacolo dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni. Per il nuovo appuntamento della rassegna della Domenica dei Bambini, il Teatro del Rimbombo metterà in scena “Badelen. Il circo dei sogni”. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Si può prenotare via whatsapp al numero 3920449404, oppure telefonando ai numeri 0143772230 oppure 0143772266. Per partecipare è obbligatorio il green pass rafforzato e l’uso della mascherina.

A Palazzo del Monferrato, in via San Lorenzo 21 ad Alessandria, prosegue la mostra “Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti”. L’esposizione promossa dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte raccoglie opere di Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carrà e racconta le rivoluzioni culturali e artistiche del Novecento. La mostra, curata da Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella non trascura la straordinaria stagione dell’architettura che nel XX secolo ha visto lavorare nel territorio di Alessandria personaggi come Marcello Piacentini, Piero Porcinai, Franco Petrucci, Ignazio Gardella, Paolo Portoghesi, tema sul quale il progetto prevede un testo in catalogo e richiami multimediali e fotografici lungo il percorso dell’esposizione. La mostra oggi si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

Al Teatro della Juta di Arquata Scrivia questa domenica sera, alle 21, il pubblico potrà incontrare sir William Shakespeare, sul palco per lo spettacolo “Shakespearology” di Sotterraneo. Sarà un’imperdibile occasione per fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena.” Costo del biglietto 12 euro, ridotto “under 18” 8 euro. Per prenotazioni teatrodellajuta@gmail.com o cell. 345 060 4219).

Per maggiori informazioni e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.