La Cittadella come non l’avete mai vista: le foto del Fai dei luoghi inesplorati della fortezza alessandrina

ALESSANDRIA – “Corridoi che diventano saloni, saloni attraversati da corridoi, stanzoni comunicanti tramite corridoi, biforcazioni di corridoi/gallerie, saloni adattati a sale da ballo con balcone per orchestrali, corridoi provvisti di rostri (marroni) per controsoffittare tutto l’ambiente e ricavare enormi camerate sopraelevate per truppa aggiuntiva, soffitti di corridoi malamente intaccati dall’umidità soprastante, saloni con pavimentazione inizio ‘900; insomma all’interno delle caserme si potrebbe avere una bella lezione di ingegneria militare“.

Il Fai di Alessandria, in un post su Facebook, ha raccontato una Cittadella nascosta e segreta ai più. Un luogo un tempo brulicante di vita che, nei secoli, ha visto passare al suo interno migliaia di persone. Ha seguito con attenzione l’evoluzione di una città, delle sue vicende e della sua storia. Ha attraversato guerre e vissuto momenti di pace. Ma anche un lungo e rovinoso decadimento. “La speranza che questi meravigliosi spazi interni possano tornare fruibili per occhi interessati è viva“, si auspica il Fai. Ecco le foto interne della Cittadella di Alessandria.