Controlli della Polizia al mercatino dell’antiquariato di Alessandria

ALESSANDRIA – Mattinata di controlli al mercato dell’Officina delle Memorie, il Mercatino dell’antiquariato che si tiene sotto i portici di piazza Garibaldi e nei giardini della stazione di Alessandria con cadenza mensile. La Polizia Municipale si è concentrata soprattutto sul rispetto del nuovo regolamento comunale delle aree mercatali approvato a metà febbraio di quest’anno.

Innanzitutto il Comune ha previsto di aggiungere ai già attivi organi preposti alla vigilanza, anche gli Ispettori Ambientali. Nelle piazze infatti sono stati posizionati nuovi contenitori dei rifiuti, in particolare plastica e carta, per andare incontro alle esigenze degli operatori, e ora gli ispettori monitoreranno la situazione nelle aree mercatali. I nuovi regolamenti imporranno una netta distinzione tra merce usata e nuova. La prima dovrà essere segnalata con cartellonistica, almeno della dimensione di un foglio A3, per individuare facilmente le differenti tipologie. Su ogni singolo capo e/o oggetto usato dovrà essere apposta anche l’etichettatura con la dicitura “Usato Igienizzato in data x“.

“Se è pur vero che grazie all’utilizzo dello spazio dei nostri giardini pubblici, il mercato sta diventando uno dei più importanti ed estesi del Piemonte, è altrettanto necessario mantenere un controllo attento e costante dello stesso. Diverse sono state le segnalazione pervenute, abbiam voluto affrontarle insieme alla nostra Polizia Municipale ed agli organizzatori“, ha spiegato Mattia Roggero, assessore al Commercio.