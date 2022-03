Sabato 12 marzo nuova manifestazione per la pace al grido: “Né con Putin né con la Nato”

ALESSANDRIA – Né con Putin né con la Nato. Lo slogan è sempre quello e sabato 12 marzo alle ore 16 verrà ribadito nel presidio in favore della pace in piazzetta della Lega ad Alessandria. “L’unica cosa che l’Italia e l’Europa sanno fare è quella di inviare armamenti ai Paesi in guerra calpestando la nostra Costituzione. Quello che i governanti italiani ci stanno dicendo è una grande bugia: nel 2011, abbiamo inviato in Russia cento milioni di euro in armamenti e così abbiamo fatto anche nel 2015, nonostante l’embargo. Oggi, diamo le armi agli ucraini per difendersi dalle armi che abbiamo venduto ai russi“, si legge nel comunicato che invita la cittadinanza ad aderire alla manifestazione.

Una manifestazione nata dopo l’ennesimo peggioramento della situazione in Ucraina: “Condanniamo senza sé e senza ma l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, chiediamo con forza il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe, sollecitiamo il ritorno alla diplomazia e ai negoziati. Prima di tutto fermare la guerra“, spiegano gli organizzatori. Che poi lanciano un appello: “L’Europa deve offrire l’asilo politico agli obiettori di coscienza russi. E questo vale anche per l’Ucraina: le persone che si vogliono sottrarre alla guerra, devono avere il diritto di lasciare l’Ucraina. L’Europa deve offrire asilo politico ad ogni obiettore di coscienza degli eserciti in guerra e, se richiesto, collaborare all’evacuazione. Dall’Italia e dall’Europa, devono arrivare soluzioni politiche, non aiuti militari: aiuti umanitari, accoglienza ai profughi, protezione, assistenza, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua, cultura, religione“.

A partecipare alla manifestazione di sabato ci saranno anche l’Associazione Verso il Kurdistan Odv, Associazione per la pace e la non violenza, Me.dea contro la violenza alle donne, Presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, Rete Radiè Resh, Centro islamico di Alessandria, Lab. Anarchico Perla Nera.