AGGIORNAMENTO ORE 22.25: è stato domato l’incendio del tetto e della mansarda di una abitazione di località Madonnina 13, a Brignano Frascata. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati ma la casa è stata dichiarata inagibile. I Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona dovranno lavorare altre 2 o 3 ore per bonificare la struttura e smassare tutto il materiale che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Garbagna, presente anche il sindaco di Brignano Frascata.

BRIGNANO FRASCATA – Dalle 18.30 di questa sera tre squadre dei Vigili del Fuoco di Tortona e Alessandria sono intervenute per un incendio divampato sul tetto e in una parte di una abitazione a Brignano Frascata, in Frazione Madonnina. Non risultano persone ferite o intossicate. Seguiranno aggiornamenti.