Claudio Lauretta al debutto in Din Don 3: “Salvi e Mattioli sono uno spasso”

ALESSANDRIA – Claudio Lauretta sbarca sul piccolo schermo. Il celebre comico e imitatore novese sarà tra i protagonisti di Din Don 3 con Enzo Salvi, nei panni del protagonista don Donato, e Maurizio Mattioli. Nel film, in onda sabato 12 marzo alle 21.20 su Italia Uno in prima tv, Lauretta interpreterà un simpatico e spumeggiante venditore di brezel del piccolo paesino dove si svolge la trama. “Una piccola parte da co-protagonista in un film divertente e che è il seguito di altri due (Din Don – Una parrocchia in due e Din Don – Il ritorno, ndr) lungometraggi televisivi che hanno fatto molto successo“, ci racconta.

Lauretta è alla sua terza pellicola dopo Con le unghie e con i denti, miniserie televisiva di Pier Francesco Pingitore del 2004, e Nero bifamigliare del 2017 per la regia di Federico Zampaglione. Il film è stato girato tra l’inverno e la primavera del 2021 in Trentino nel piccolo paese di Pellizzano in val di Sole: “Eravamo in piena zona rossa, facevamo tamponi ogni giorno. Set, ristorante e albergo erano le uniche cose che potevamo vedere. C’era un’attenzione spasmodica a non portare all’interno del , composto da un centinaio di persone, il Covid-19“.

L’imitatore ha lavorato fianco a fianco con due mattatori della televisione italiana come Mattioli e Salvi: “Lavorare con loro è uno spasso. Oltre a essere due grandi professionisti sono anche due mattatori. Oltre a loro ho avuto il piacere di incontrare Crisula Stafida, che aveva lavorato con me in Nero Bifamigliare. Nel cast anche Marco Milano, il celebre Mandi Mandi degli Anni 90. Insomma un bellissimo team di lavoro“. Il film, che è una produzione Sunshine, è stato diretto da Paolo Germei. “Sabato concorreremo contro due colossi come ‘C’è posta per te’ con Maria de Filippi su Canale 5 e ‘Affari tuoi’ su Rai 1 come Amadeus. Però siamo sicuri che chi ha visto gli altri due episodi della trilogia non si vorranno perdere questo terzo episodio. Comunque il film potrà essere visto anche su Mediaset Infinity su internet“.