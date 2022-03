L’industria sempre più preoccupata per i costi dell’energia le stime passano da 37 a 51 miliardi

ALESSANDRIA – Il costo dell’energia sta diventando sempre più un problema anche per l’industria. Il Centro Studi Confindustria ha infatti anticipato che il costo dell’energia per l’industria italiana raggiungerà la cifra record di 51 miliardi nel 2022, per giunta stimata al rialzo in questi giorni, rispetto ai 37 miliardi previsti a gennaio, in seguito ai nuovi picchi di prezzo a seguito della crisi Ucraina.

“Sull’energia – spiega Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria – sono necessari interventi tempestivi e misure straordinarie per affrontare l’emergenza sia da parte europea che del Governo italiano. Le imprese sono in affanno e aumenta il rischio di blocchi produttivi. Occorre una politica energetica comune in Europa e un mercato europeo dell’energia”.

Confindustria avverte: “Il mix energetico italiano va modificato radicalmente” e in particolare sottolinea la necessità di “aumentare drasticamente la quota di GNL liquido via mare diversificando la provenienza; potenziare la quota strutturale di energia da rinnovabili riservata alle imprese; aumentare in modo consistente la produzione nazionale di gas superando il limite dei 2 miliardi di metri cubi annui attualmente definiti dal Governo”. E, ancora, occorre “una iniziativa concertata comunitaria per un comune prezzo regolato del gas, che tuteli industrie e occupati” dall’impennata dei prezzi, e anche “la sospensione straordinaria a tempo degli Ets (il sistema di scambio delle emissioni di gas serra) che oggi penalizzano l’industria italiana più decarbonizzata di altre”.

Su queste tematiche, in continua evoluzione, Confindustria Alessandria e il suo Consorzio per l’Energia “Energal” organizzano il webinar “Crisi energetica e interventi a supporto delle imprese” che si terrà mercoledì 16 marzo alle ore 14,30.

Si discuterà l’attuale andamento del mercato dell’energia, si illustreranno gli interventi chiesti da Confindustria, le misure di contrasto adottate dal Governo e quelle ancora non attuate.

Relatore: Renato Migliora, Energy Manager e Consigliere di “Energal” – Consorzio per l’Energia di Confindustria Alessandria. Interverranno Andrea Brianti, Presidente di “Energal”, e Fausto Pupo dell’Ufficio Energia di Confindustria Alessandria.

La partecipazione alla videoconferenza per le imprese associate è libera e a iscrizione telematica www.confindustria.al.it