Marzo Donna: al quartiere Cristo di Alessandria un fine settimana ricco di eventi

ALESSANDRIA – Entra sempre più nel vivo Marzo Donna al quartiere Cristo di Alessandria. Questo venerdì sera alle 21, alla Soms di corso Acqui 158 la Uisp presenterà l’appuntamento “A proposito di donne…in movimento”, una serata di letture condotta da Lia Tommi, Cristina Saracano e con la partecipazione di Monica Bursi.

Sabato alle 10 l’artista Denise Bistolfi consegnerà ufficialmente il quadro del Grattacielo “Un Quartiere Creativo” ai residenti del condominio che esporranno all’ingresso questa importante opera. Alle 21 l’Auditorium San Baudolino in Via Bonardi ospiterà l’evento “Talia, Tersicore, Euterpe” ovvero le muse della commedia, della danza e della musica, a cura dell’Associazione culturale Stabilimento delle Arti con direzione artistica di Michela Maggiolo. Verranno inscenati momenti recitati e danzati accompagnati dalla musica dell’arpa. “Vorremmo far conoscere le arti che ci caratterizzano come associazione e che portino alla luce anche i nostri progetti come Vignale in Danza a cui stiamo lavorando”. Il pubblico verrà accolto nel foyer con l’esecuzione di alcuni brani musicali delle allieve dello Stabilimento delle Arti sezione musica.

Sabato dalle 16 alle 18.30 sarà come sempre aperta la mostra della professoressa Franca Albini nella sede dei commercianti in via Parri 8 dal titolo “I Colori della donna”.

Domenica saranno ben quattro gli eventi: alle 11 la Santa Messa presso la parrocchia San Giovanni Evangelista, con la partecipazione di Castellazzo Soccorso che esporrà i propri mezzi sul piazzale. Durante la messa, celebrata da Don Claudio, verranno raccontate delle testimonianze da parte delle volontarie dell’assistenza pubblica. A seguire al Centro Incontro Cristo di via San Giovanni Evangelista alle 12.30 si terrà il pranzo sociale. Alle 15 esibizione e lezione al femminile di portamento da parte delle Sweet Dolls. Nel pomeriggio è in programma un altro momento musicale al Salone della Soms in corso Acqui 158. Alle 17, sempre alla Soms, Radio Bbsi e L’Informatore Alessandrino presentano “Le donne che saremo”, uno show con canzoni, balli con costumi nazionali e moderni. In serata altra tappa, nel salone della Don Bosco in corso Acqui 398 alle 21, con lo spettacolo teatrale “La Marcolfa” di Dario Fo, messo in scena dalla Compagnia teatrale Ikeatrando di Valenza.