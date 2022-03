Guida alle Migliori Gelaterie d’Italia: c’è anche Soban promossa con il massimo dei voti

VALENZA – Con tre coni, la massima votazione possibile, la gelateria Soban è stata inserita dal Gambero Rosso nella Guida alle Migliori Gelaterie d’Italia 2022. L’azienda valenzana, con sedi anche ad Alessandria e Trieste, si conferma così per il sesto anno consecutivo come una delle migliori gelaterie dello Stivale. “Riconfermarsi anno dopo anno non è affatto scontato e neppure semplice“, spiega Andrea Soban titolare insieme alla sua famiglia della catena.

Qualità del prodotto e attenzione anche al territorio. Sono questi i punti fondamentali su cui i referenti e giudici del Gambero Rosso si sono basati per assegnare il premio. “Per restare sulla cresta dell’onda per sei anni consecutivi bisogna prima di tutto non sentirsi arrivati ma soprattutto farsi ogni giorno delle domande. Capire quindi se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato, se quel prodotto che stiamo utilizzando è il migliore in assoluto per raccontare sia il nostro territorio sia per valorizzare il prodotto finale“, aggiunge Soban. Insomma una costante ricerca della perfezione è alla base del successo di questa eccellenza della provincia di Alessandria.

“I prodotti che noi cerchiamo vengono soprattutto dal nostro territorio. Mi viene in mente la nocciola di Lu Monferrato. Si tratta anche di un modo di fare girare l’economia locale e darsi così una mano reciproca, sempre scegliendo le materie prime migliori a disposizione“. Per i gusti dell’estate 2022 Andrea Soban è certo: “Andranno alla grande i gusti tradizionali. Dopo questi anni di incertezza, tra pandemia e guerra, le persone vogliono andare su quei gusti conosciuti, magari che gli ricordano la loro infanzia“. In questo senso crema, nocciola e cioccolato saranno i gelati che andranno per la maggiore.

E a proposito della crisi in Ucraina la gelateria Soban, al contrario di quanto fatto da altri colleghi di Milano e Roma su tutti, ha deciso di non fare un gelato con i colori dello stato recentemente sotto attacco da parte della Russia. “Uno per non lucrare su questa tragedia, in secondo luogo per non creare una raccolta fondi attraverso un prodotto commerciale. Preferiamo fare personalmente una donazione senza chiedere denaro ai nostri clienti“.