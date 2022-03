Il santo del giorno 17 marzo è San Patrizio

ITALIA – Figlio del diacono della comunità di Bannhaven Taberniae, Patrizio nasce nel 385 e riceve un’educazione abbastanza elevata. Si sa con certezza che ad un certo momento Patrizio è a Auxerre, presso il vescovo Germano (morto nel 448), uomo di profonda scienza e di grande santità. La capacità geniale di Patrizio di immedesimarsi con l’anima irlandese e di capirla fino in fondo spiega perché la predicazione della nuova fede non ha avuto alcun martire in questa terra, sebbene i suoi abitanti fossero un popolo di guerrieri spesso in lotta tra loro.

Patrizio conclude in pace la sua vita nell’Ulster nel 461 a Down, che si chiamerà Downpatrick.