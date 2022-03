ALESSANDRIA – Problemi questa mattina, giovedì 17 marzo 2022, in via Pietro Micca ad Alessandria per una copiosa dispersione idrica sulla rete principale. La perdita ha provocato anche la temporanea assenza di acqua nell’asilo dell’infanzia Pietro Micca.

Le squadre dei tecnici di Amag Reti Idriche stanno lavorando per riparare il guasto prima possibile e ripristinare la normale erogazione idrica.