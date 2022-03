Pediatria: focus su malattie infiammatorie croniche intestinali

ALESSANDRIA – Saranno le malattie infiammatorie croniche intestinali nel bambino il focus del convegno nazionale che si terrà il 19 marzo a partire dalle ore 8.45 al Centro Congressi Alessandria, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria con il patrocinio della Società Italiana di Pediatria e dell’Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino Piemonte – Valle d’Aosta.

Si tratta di patologie conosciute come “MICI” e rappresentate dalla malattia di Crohn, dalla rettocolite ulcerosa e dalla più rara colite indeterminata, che spesso nel sentire comune sono associate solamente all’adulto ma in realtà possono esordire anche in età pediatrica, colpendo bambini molto piccoli. Il progressivo aumento di incidenza a cui si è assistito negli ultimi anni, infatti, ha riguardato in particolare la fascia di età inferiore ai 6 anni. In particolare la malattia di Crohn può coinvolgere qualsiasi tratto dell’apparato gastrointestinale (dalla bocca all’ano), mentre la rettocolite ulcerosa è limitata al solo colon-retto. “Nell’età pediatrica – afferma Enrico Felici, Direttore della Pediatria e DEA Pediatrico nonché Responsabile Scientifico del convegno – le MICI appaiono molto più aggressive e difficilmente gestibili da un punto di vista terapeutico e con un rischio più elevato di complicanze e di ricorso alla chirurgia rispetto all’adulto, senza considerare l’enorme impatto psico-fisico e sociale che una patologia cronica può causare su un bambino e sulla sua famiglia”.

“La nostra Struttura – prosegue Felici – è riferimento regionale per queste temibili ed impegnative patologie. Ad oggi seguiamo oltre 100 pazienti di varie età (molti dei quali di altre Regioni), offrendo una cura e un’assistenza a 360° grazie all’approccio multidisciplinare garantito dalla presenza nel nostro Ospedale Infantile di esperti di vari settori, ovvero il gastroenterologo ed endoscopista pediatra, il chirurgo, il radiologo, il dietologo e lo psicologo, a seconda delle esigenze del bambino”.

Il convegno vedrà susseguirsi numerosi esperti nazionali del settore tra i quali Paolo Lionetti, Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP), che insieme analizzeranno i quadri clinici e le complicanze più temibili, le ultime novità gestionali e terapeutiche delle MICI nel bambino e affronteranno il tema sempre più importante della “transizione” dei piccoli pazienti all’età adulta.