Covid, stop obbligo vaccinale per gli over 50. A fine marzo terminerà stato di emergenza

ITALIA – Importanti novità sul fronte covid in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno presentato l’allentamento delle misure riguardo la pandemia, stabilite in Consiglio dei Ministri. A fine marzo, infatti, terminerà lo stato di emergenza.

OBBLIGO VACCINALE

L’obbligo vaccinale resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. “Le persone sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro fino al 30 aprile il Green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super Green pass” ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza “E’ una scelta che abbiamo fatto, un cambiamento molto significativo. Uscendo dallo stato d’emergenza riteniamo consono il superamento di quella misura che era una misura molto forte, e che ha avuto l’effetto di stimolare enormemente la vaccinazione in quella fascia d’età. Ma la scelta del Governo in questa nuova fase che vogliamo aprire è di superare questo vincolo”.

MASCHERINE

La mascherina Ffp2 resta obbligatoria al chiuso fino al 30 aprile. “Sulle mascherine confermiamo fino al 30 aprile l’impianto esistente, quindi restano esattamente le norme che sono oggi vigenti. Le mascherine non sono già più obbligatorie all’aperto dal 10 di febbraio, salvo casi in cui ci sono particolari assembramenti, mentre restano obbligatorio al chiuso e resta l’obbligo di Ffp2 in alcuni luoghi che riteniamo maggiormente a rischio” ha detto Speranza. “Deroga mascherine sul posto di lavoro? Noi manteniamo l’obbligo al chiuso fino al 30 aprile, poi ovviamente il governo avrà modo di verificare l’andamento epidemiologico e valutare quali eventuali altre scelte siano necessarie o no, quindi in questo momento la mascherina nei luoghi di lavoro resta prevista”.

ACCESSO STADI E ATTIVITA’ SPORTIVE

Dal 1^ aprile gli impianti sportivi potranno accogliere il 100% degli spettatori ovunque. Fino al 30 aprile, all’aperto, basta il green pass base. Per accedere a strutture sportive al chiuso, servirà il super green pass. Per quel che riguarda l’attività sportiva dal 1^ aprile all’aperto non serve nulla, ma servirà il super green pass per utilizzare le docce e spogliatoi. Al chiuso, servirà il rafforzato fino al 30 aprile.

QUARTA DOSE

“Non ci sono al momento evidenze scientifiche per la somministrazione a tutti della quarta dose” ha detto Speranza “nessun Paese, a livello mondiale, sta immaginando, in questo momento, una quarta dose per tutti. Siamo partiti con gli immunocompromessi, il pezzo più fragile della nostra società. E, in queste ore, stiamo valutando anche un’ipotesi di estensione della quarta dose per le fasce generazionali più avanzate. Comunque dentro una fascia di fragilità. Si tratta di una riflessione che richiederà ancora un approfondimento. Ma è una cosa a cui ci stiamo preparando. In ogni caso, sulla base dell’evidenza scientifica, noi saremo pronti. Le dosi sono già a nostra disposizione. Questa mattina, in un confronto con il generale Figliuolo, abbiamo verificato: non avremmo problemi a fare una quarta dose a tutti ma dobbiamo aspettare il maturarsi di un’evidenza scientifica che, in questo momento non è ancora data”.