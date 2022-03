Ucraina: Regione Piemonte apre un conto corrente per le donazioni

PIEMONTE – La macchina dell’ospitalità piemontese nei confronti del popolo ucraino sta ampliando la propria capacità. Oltre alle migliaia di ucraini che vivono in Piemonte che stanno accogliendo parenti e amici in fuga dalle zone di guerra, sono infatti a disposizione le strutture che la Protezione civile regionale sta attivando in base alle necessità in tutti i territori e altri spazi che le Prefetture stanno predisponendo per potenziare la capacità ricettiva.

Attualmente i due terzi dei rifugiati sono ospitati in famiglie ucraine che già vivono in Piemonte. Come sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio “siamo di fronte ad un fenomeno di ospitalità spontanea e questo slancio di generosità va sostenuto anche economicamente”. Per questo motivo, e per supportare le altre azioni di accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra, la Regione Piemonte ha attivato un conto corrente per le donazioni. L’Iban è IT41Q0200801046000106373581, sul quale indicare la causale “Regione Piemonte-Emergenza Ucraina”.