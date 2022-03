La potenza artistica di Dina Goldstein ad Alessandria per un giorno

ALESSANDRIA – Non si può certo dire che ad Alessandria non succede mai nulla. Il capoluogo infatti martedì prossimo, 29 marzo 2022, potrà assistere da vicino a un evento di portata mondiale. In via Alessandro III, prenderà vita “Dina Goldstein: One day in Alessandria“, la mostra flash dell’artista nata nel 1969 a Tel Aviv (Israele) e che vive e lavora a Vancouver (Canada). Curata da Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter di “Opus in Artem”, organizzata in stretta collaborazione con ideAle2050 che ospita l’evento e con Alezon che l’ha reso possibile, per poche ore gli alessandrini potranno vedere un’accurata selezione delle opere di Dina Goldstein, visual artist israeliana di fama mondiale.



L’arrivo della sua arte ad Alessandria ha un motivo, che verrà svelato durante l’evento di martedì 29 marzo 2022. Di sicuro sarà possibile ammirare i making of e alcune delle migliori opere di Dina Goldstein, tableau fotografici in cui immagini stupefacenti si combinano con una forte critica sociale. L’artista israeliana infatti costruisce narrazioni complesse, che rivisitano gli archetipi incarnati da personaggi di fantasia per contestualizzare la cultura di massa. Oltre alle sue qualità estetiche, il lavoro della Goldstein è un feroce e ironico studio sociologico, mettendo in discussione i valori artificiali e costruiti della società contemporanea. Altamente controversi, i progetti di Dina Goldstein creano continuamente dibattito e dialogo a livello internazionale sulle piattaforme dei social media, sulle riviste e sui giornali. Il suo lavoro è stato affrontato in numerosi saggi e dissertazioni e nel giornalismo artistico, ed è studiato e insegnato nelle scuole d’arte, nei programmi di fotografia e negli studi di genere e d’ambito femminista.

La serie “Fallen Princesses” propone dieci fotografie che ritraggono altrettante principesse Disney e altri personaggi delle fiabe collocati in un ambiente moderno. Il lavoro esamina elementi della condizione umana e crea una metafora dei miti delle fiabe, costringendo lo spettatore a contemplare la vita reale nei suoi aspetti meno idilliaci: sogni falliti, la fallacia di inseguire un’eterna giovinezza, l’obesità, il cancro, l’estinzione delle culture indigene, l’inquinamento, il degrado degli oceani e la guerra. Abbracciando le texture e i colori creati da Walt Disney, che ha costruito un impero multimiliardario sfruttando queste fiabe, il lavoro mette in discussione il classico leitmotiv idealistico disneyano «…E vissero tutti felici e contenti».



Con questa serie, realizzata tra il 2007 e il 2009, Dina Goldstein ha raggiunto il suo successo internazionale nel mercato dell’arte, collezionando numerose apparizioni televisive e contributi che l’hanno resa famosa in breve tempo. Alle principesse si aggiunge una selezione di opere della serie Gods of Suburbia del 2014, che rappresenta la terza serie a tema creata da Dina Goldstein: un’analisi visiva della fede religiosa nel contesto delle forze moderne della tecnologia, della scienza e del secolarismo. Dina utilizza archetipi dell’inconscio collettivo e dell’iconografia religiosa e li colloca in ambienti contemporanei. Il progetto sfida lo spettatore – religioso o laico – a intraprendere un viaggio mistico di auto-riflessione. Insomma, uno spettacolo.



La mostra è curata da Bianca Maria Rizzi e Matthias Gernot Ritter, che, dopo 15 di attività come galleristi d’arte contemporanea a Milano, hanno fondato nel 2016 Opus in Artem, originariamente concepito come una piattaforma di informazione, consulenza, ricerca e intermediazione nel settore artistico internazionale. Opus in Artem crea delle sinergie tra artisti, gallerie, curatori, musei, associazioni d’arte, fondazioni, collezionisti e aziende private. IdeAle2050 è invece l’Associazione di Promozione Sociale nata per disegnare oggi l’Alessandria che verrà: un manipolo di giovani e meno giovani creativi di tutti i settori, un laboratorio di idee, un link per tutte le associazioni, uno spazio per tutte le arti.



LA MOSTRA FLASH IN QUATTRO RIGHE:



Dina Goldstein: one day in Alessandria!

Quando: martedì 29 marzo 2022 dalle 16 alle 22

Curatela: Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter

Organizzazione: Opus in Artem + Alezon + ideAle2050

Location: ideAle2050, via Alessandro III 33, Alessandria



