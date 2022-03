A Valenza nasce il Gruppo volontari di Polizia Locale

VALENZA – Valenza avrà un corpo di volontari legato alla Polizia Locale. Questo fa seguito all’approvazione, risalente al 30 gennaio 2022, da parte del Consiglio comunale del Regolamento che istituisce ufficialmente questa nuova istituzione.

Il Gruppo sarà costituito in seno al Servizio Autonomo della Polizia Locale di Valenza ed ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di controllo, dissuasione e prevenzione di eventuali comportamenti illeciti su tutto il territorio comunale. Tale attività è svolta in stretta collaborazione con la Polizia Locale e sotto la diretta responsabilità del suo Comandante. Le attività del gruppo rientrano nei servizi di utilità sociale a carattere occasionale e gratuito, non essendo i Volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l’Amministrazione Comunale.

Il Volontario svolgerà la mera funzione di informazione e segnalazione, tra le quali:

– affiancare il personale di Polizia Locale nella gestione delle uscite e delle entrate degli studenti dagli edifici scolastici;

– collaborare nello svolgimento di funzioni di controllo, vigilanza e prevenzione nei parchi pubblici e aree giochi effettuando segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti su tutto il territorio comunale, interfacciandosi direttamente con il Comando PL a cui spetterà attraverso il proprio personale l’intervento diretto;

– effettuare segnalazioni di eventuali danneggiamenti o problematiche relative al manto stradale e alle infrastrutture e pertinenze.